محمد رمضان بيعلن «ماما» في مسلسل عشماوي.. وإسعاد يونس في دور مفاجئ

ترفيه

محمد رمضان نزل صورة من كواليس مسلسله الجديد «عشماوي» بتجمعه بالفنانة إسعاد يونس، وعرّفنا إنها هتقوم بدور والدته في المسلسل. رمضان كتب على فيسبوك بأسلوبه المعتاد: «أنا بلا فخر وبكل تواضع.. صاحبة السعادة تبقى أُمي، كوثر أم عشماوي.. ثقة في الله نجاح».

المسلسل ده داخل السباق الرمضاني، وشخصية «كوثر» اللي هتقدمها إسعاد يونس هيكون فيها مفاجآت درامية كتير، وده اللي خلى الجمهور متحمس جداً بعد الصورة.

أما بالنسبة لشخصية رمضان، فهو هيجسد دور «خليفة» اللي معروف بلقب «عشماوي»، وشغال منفذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، بس حياته هتتشقلب تماماً بسبب أزمة عائلية معقدة.

العمل ده مش بس ثنائي، ده فيه «توليفة» ممثلين كبيرة، منهم باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبدالحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت. أما المخرج محمد سامي فـ هيكون موجود كضيف شرف.