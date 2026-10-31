نجوم الفن في نيوجيرسي عشان خير مصر

ترفيه

مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلصت جولتها الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية بحفلة تالتة في ولاية نيوجيرسي يوم الأحد 25 أكتوبر. الحفلة كانت برعاية شركة مصر للطيران وحضرها أكتر من 300 شخص من أبناء الجالية المصرية، والهدف كان دعم أنشطة المؤسسة وخدماتها للفئات الأولى بالرعاية في مصر.

الحضور كان فيه تشكيلة نجوم، منهم الفنانة لبلبة، وهاني رمزي، وهالة صدقي، ومعاهم هاني قدري وزير المالية الأسبق، والقاضية الأمريكية ميري حنا، بجانب دكاترة ورجال أعمال وشخصيات عامة. الحفلة دي كانت جزء من خطة المؤسسة عشان تزود مواردها وتوسع خدماتها التنموية والخيرية في مختلف المحافظات عشان تحسن جودة حياة الناس وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، شكر الفنانين اللي شاركوا في الجولة ووصف مشاركتهم إنها رسالة إنسانية بتشجع المجتمع على العمل الأهلي. وأكد إن المؤسسة شغالة على تقديم خدمات متنوعة زي الدعم الصحي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتأهيل المنازل، عشان يوصلوا لأكبر عدد من الأسر المحتاجة.

رمزي وجه شكر خاص للجالية المصرية في أمريكا على تفاعلهم ودعمهم، وقال إن ده بيثبت ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم. ومن ناحيتهم، الفنانين اللي حضروا عبروا عن سعادتهم بالمشاركة وأكدوا إن دعم المبادرات دي مسؤولية مجتمعية وإنسانية بتساعد في تحسين حياة المواطنين.

الجولة دي مكنتش مجرد حفلة واحدة، دي بدأت بحفل في لوس أنجلوس، وبعدها حفلة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي يوم الجمعة 23 أكتوبر، لحد ما وصلت لمحطتها الأخيرة في نيوجيرسي يوم 25 أكتوبر.