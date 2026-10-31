محمد فراج رايح «في حتة تانية» في رمضان 2027

ترفيه

محمد فراج قرر يدخل سباق رمضان 2027 بمسلسل جديد اسمه «في حتة تانية». المسلسل مش هيكون من النوع الطويل التقليدي، ده هيتكون من 15 حلقة بس، والرهان هنا إنه يقدم حكاية مكثفة بإيقاع سريع وأحداث ورا بعض عشان مفيش وقت للملل.

العمل ده مجمع تيم تقيل؛ التأليف لمحمد رجاء، والإخراج لماندو العدل، أما الإنتاج فـ جمال العدل هو اللي ماسكه. لسه مفيش تفاصيل عن الشخصيات أو مين هيكون مع فراج في البطولة، ولا حتى مواعيد التصوير، بس كل ده هيتعرف الفترة اللي جاية.

المسلسل جاي وسط منافسة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني، والجمهور مهتم يعرف المشروعات الجديدة وفرق العمل المشاركة فيها.