فريدة سيف النصر بتستغيث من تجمعات «مريبة» قدام بيتها

ترفيه

الفنانة فريدة سيف النصر قررت تنهي حالة القلق اللي عايشة فيها، وراحت مديرية أمن الجيزة عشان تعمل بلاغ رسمي بخصوص مضايقات بتحصل قدام بيتها في حي العجوزة.

فريدة بلغت إن فيه تجمعات لشباب بتوصفهم بـ «المريبة» بيقفوا قدام البناية بشكل شبه يومي، وده سبب لها إزعاج مستمر وحالة من الاستفزاز والتوتر في حياتها اليومية،

الأجهزة الأمنية اتحركت بسرعة وحولت البلاغ لدوائر التحري والبحث الميداني. وبدأوا فعلاً يمشطوا المنطقة ويراجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة عشان يرصدوا تحركات المجموعة دي ويقدروا يلاحقوهم قانونياً، ويضمنوا إن خصوصية ومسكن الفنانة يكونوا في أمان.

الحكاية دي جت عشان تقطع هدوء الفنانة المخضرمة اللي بدأت مشوارها في السينما والدراما من نص السبعينيات، واشتغلت مع أسماء زي جورج سيدهم وحسام الدين مصطفى، وليها أعمال معروفة زي «مين فينا الحرامي» و«الشقة من حق الزوجة».

بجد مفيش أصعب من إن الواحد مايرتاحش في بيته، تفتكروا مين الشباب دول وبيعملوا إيه بالظبط؟