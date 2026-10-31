أحمد بدير عن كواليس الزيني بركات: كنت متوتر جداً والمخرج كان بيهزر معايا

ترفيه

أحمد بدير اعترف إن مسلسل "الزيني بركات" كان من أصعب التجارب اللي مر بيها في حياته الفنية، وده اللي كشف عنه خلال ندوته في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا. بدير حكى إن المخرج الراحل يحيى العلمي هو اللي عرض عليه المشاركة في العمل، ومن هنا بدأت رحلة تصوير كانت مليانة قلق وتوتر.

السبب الأساسي في التوتر ده كان وقوفه قدام الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، اللي وصفه بدير بأنه "غول تمثيل" بسبب موهبته الكبيرة وقدراته الاستثنائية في الأداء. وأضاف إن المخرج يحيى العلمي قال له مازحًا إنه بيتشتم كل يوم بسببه عشان جابه يعمل الدور ده، وهي العبارة اللي استعادها وهو بيتكلم عن الضغوط والتحديات اللي واجهها وقتها.

بعيداً عن الدراما، اتكلم بدير عن تجربته في مسرحية "ريا وسكينة" وشايف إنها كانت محطة مهمة ومميزة جداً في مشواره، خصوصاً في حتة الأداء الكوميدي اللي ادتله مساحة يظهر قدراته الفنية.

أما عن علاقته بالمسرح بشكل عام، فبدير شايف إن خشبة المسرح هي مصدر متعتة وسعادته الحقيقية، وبيعتبرها حياة متكاملة وتجربة رائعة لأنها بتسمح للفنان بالتواصل المباشر والتفاعل اللحظي مع الجمهور.

الندوة شهدت حضور المخرج عمر عبد العزيز، وهاني لاشين، ومحمود فارس، وغادة جبارة.

يا ترى مين فينا مابيحسش بالرعب وهو واقف قدام حد "غول" في مجاله؟