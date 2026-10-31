فاطمة سعيد قلبت حفل المتحف المصري الكبير لـ «غناء جماعي» مع الجمهور

ترفيه

فاطمة سعيد قررت تكسر القاعدة المرة دي في حفلها بالمتحف المصري الكبير يوم 29 أكتوبر؛ لأنها بدل ما تغني «مصر هي أمي» في نهاية الحفلة زي ما متعودة، اختارت تغنيها في نص السهرة. والمفاجأة إنها سابت خشبة المسرح ونزلت وسط الجمهور عشان يغنوا معاها في حالة غناء جماعي وسط الصرح الحضاري.

فاطمة حكت إن الأغنية دي بقت ليها مكانة خاصة جداً في قلبها وبقت مرتبطة بذكرياتها مع المتحف وجمهوره، لدرجة إنها حست إنها «بقت أغنية المتحف» بعد ما غنتها هناك مرتين قبل كدة، وقالت إنها اختارت تغنيها في نص الحفلة لرغبتها في مشاركة الجمهور لحظة موسيقية مرتبطة بزياراتها السابقة للمتحف.

الأغنية دي أصلاً ليها تاريخ طويل مع المصريين، من أول ما غناها فؤاد المهندس في فيلم «فيفا زلاطا» سنة 1976، من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كمال الطويل، وبعده غنتها عفاف راضي، لحد ما فاطمة أعادت تقديمها بتوزيع أوبرالي.

وبالنسبة لفاطمة، الارتباط بالأغنية دي بدأ من وهي طفلة لما شافت فيلم «فيفا زلاطا» مع أهلها، وكانت بتسمعها كمان أيام دراستها في المدرسة الألمانية، وده اللي قالته في ندوة يوم 24 أكتوبر.

المكان ده تحديداً له ذكرى مع فاطمة، لأنها غنت الأغنية في المتحف المصري الكبير في يناير 2023 بمشاركة المايسترو نادر عباسي، وفي فبراير 2023 صورت هناك أول فيديو كليب ليها بإخراج محمد الألفي وتوزيع جيمس ويتبورن.

حفل 29 أكتوبر كان بتنظيم شركة «RMC» وبمرافقة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي. وبصراحة، حركة إن الفنان ينزل للجمهور ويغني معاهم في مكان زي المتحف الكبير بتدي طاقة مختلفة تماماً عن الوقوف على المسرح، وبتحول الحفلة من مجرد عرض لـ «قعدة» حب وانتماء.