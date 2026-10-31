صدمة لجمهور شاكيرا في مصر.. تأجيل الحفل لـ 2027

ترفيه

الخبر اللي مكنش حد فينا مستنيه؛ النجمة العالمية شاكيرا أعلنت تأجيل حفلها الغنائي اللي كان المفروض يحصل يوم 28 نوفمبر 2026. شاكيرا طلعت في "ستوري" على إنستجرام وبلغت جمهورها إن الموعد الجديد والحقيقي للحفلة بقى يوم 2 أبريل 2027.

بصراحة، الحركة دي صعبة لأننا كنا متحمسين، بس شاكيرا وضحت إن قرار التأجيل ده جه بسبب الظروف الحالية في المنطقة، وعشان تضمن سلامة ورفاهية كل الناس اللي هتحضر. وأكدت إنها زعلانة إنها هتضطر تستنى فترة أطول عشان تقابل محبيها في مصر.

شاكيرا شكرت الجمهور المصري على صبرهم وتفهمهم، وقالت إنها بتخطط لليلة استثنائية فيها رقص وغنا، وطبعاً الخلفية هتكون أهرامات الجيزة، لأن الغناء قدام الأهرامات ده حلم فني بالنسبة لها. وختمت رسالتها بموعد اللقاء في القاهرة يوم 2 أبريل.

العودة دي ليها طعم خاص لأن دي هتكون تاني مرة شاكيرا تغني فيها قدام الأهرامات بعد حفلها الشهير سنة 2007 اللي كان حضور جماهيري ضخم. يعني هنرجع لـ vibes 2007 بس بعد فترة انتظار طويلة شوية.

تفتكروا الحفلة في 2027 هتعوضنا عن الصدمة دي ولا الوقت طويل زيادة عن اللزوم؟