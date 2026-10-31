أشرف زكي بيعلن مبادرة ضد حملات التشويه الممنهجة بمبادرة وطنية للفنانين

ترفيه

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن إطلاق مبادرة وطنية شاملة هدفها إعادة قراءة وتقييم دور الفنون والفنانين في المجتمع المصري. المبادرة دي بتستهدف إشراك الإعلاميين والمؤثرين وكل المهتمين بالشأن الثقافي والفني، وجاءت بعد ما زادت الانتقادات والهجمات اللي بتستهدف الفنانين على منصات مختلفة.

نقد بناء ولا «تكسير مقادير»؟

في بيان صحفي أصدره باسم النقابة، اتكلم زكي عن مكانة الفن المصري وتأثيره الكبير في تشكيل وعي ووجدان الناس. وأكد على نقطة مهمة جداً وهي ضرورة التفرقة بين «النقد» اللي هدفه تطوير التجربة الفنية، وبين «حملات الهجوم» اللي وصفها بأنها ممنهجة وبتحاول تشويه صورة الفنانين وتقلل من قيمة المهنة نفسها.

البيان شدد على أن المبادرة عايزة تفتح مساحة حقيقية للحوار والتعاون بين النقابة والإعلاميين والمؤثرين، عشان يقدروا يعززوا دور الفن المصري ويحافظوا على مكانته الثقافية، مع التأكيد إن النقد البناء وسيلة للتقييم والتطوير.

فننا هو هويتنا

زكي بدأ بيانه بالتأكيد على أن الفنون المصرية بقالها أكتر من قرن مش مجرد نشاط إبداعي، لكنها مكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية، وهي اللي صاغت وجدان الجمهور المصري وخليت حضور مصر الفني والثقافي قوي جداً على المستويين العربي والدولي.

واستشهد بأسماء تقيلة سابت بصمة في الغناء والتمثيل والسينما وبقت جزء من الذاكرة الثقافية، زي أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفاتن حمامة، وعمر الشريف، وأحمد زكي، وعادل إمام. ووضح إن الرموز دي انطلقت من البيئة الاجتماعية اللي عاشوا فيها، وقدروا يعبروا عن تفاصيل الحياة اليومية ومشاعر الناس وتطلعاتهم، وده اللي خلى الفن المصري يوصل لجماهير واسعة بره حدود مصر.

الفنان مش في برج عاجي

وأضاف في البيان إن الفنان المصري مكنش أبداً منفصل عن مجتمعه، بالعكس ده استمد كل موضوعاته وشخصياته من واقع الناس، وقدم أعمال بتعكس أفراحهم وأوجاعهم وقضاياهم. وعشان كده، زكي شايف إن أي انتقاص من قيمة الفن أو تجاهل لإسهاماته بيعتبر إهدار لجانب من الإرث الثقافي اللي تراكم عبر أجيال.

وبالنسبة للمبادرة، أوضح نقيب المهن التمثيلية إنها موجهة للإعلاميين والمؤثرين وكل المهتمين بدور الفن، عشان يتم إعادة تقييم العلاقة بين الفنان والجمهور، ويفتح نقاش جاد حول مسؤولية كل الأطراف في دعم الإبداع والحفاظ على تأثيره.

ميثاق شرف وحياة خاصة

أشرف زكي رحب بكل أشكال النقد البناء اللي بتسعى لتطوير الأداء والارتقاء بالأعمال، ودعا إن الحوار يكون قايم على الشراكة والمسؤولية، وإن الجهود تتجه لدعم الوعي والتعليم والبناء بدلاً من الهدم. واقترح وضع «ميثاق شرف» ينظم العلاقة بين النقابة والاتحاد الفني والجهات المعنية، عشان يقدموا أعمال تليق بتاريخ الفن المصري وتطلعات الجمهور، اللي وصفه بأنه صاحب الدور الأساسي في صناعة المراحل الذهبية للإبداع.

وعن الحملات الممنهجة، وصفها زكي بأنها محاولات لتشويه الفن والفنانين، واعتبر إن مهاجمة المهنة في حد ذاتها أمر مرفوض تماماً. وأكد إن الفنان إنسان وممكن يغلط أو يصيب في اختياراته وأعماله، لكن الحياة الشخصية للفنان تظل شأناً خاصاً به، بينما يتم تقييم ما يقدمه للجمهور من خلال النقد والمتابعة. وأشار إن تجاهل الأعمال اللي مش بتعجب الجمهور هو في حد ذاته شكل من أشكال التعبير عن عدم الرضا، بينما الإبداع الحقيقي هو اللي بيفضل عايش في ذاكرة المشاهدين.

في نهاية البيان، وجه زكي رسالة للنخب والإعلاميين بمختلف توجهاتهم، دعاهم فيها للتعامل بمسؤولية مع القوة الناعمة والتأثير الثقافي اللي بتمتلكه مصر، وعدم السماح بمحاولات هدم الإرث الفني. وأكد إن الفنان المصري لا يمثل مجرد شخصية عامة، بل يرتبط بإرث ثقافي وحضاري اتشكل عبر سنين طويلة، ولازم نحافظ على المكانة دي وندعم استمرار تأثير الفن المصري.