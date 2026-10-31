هدى الإتربي بترد على انتقادات لبسها في مهرجان الجونة: مش هرضي كل الأذواق

ترفيه

هدى الإتربي عملت حالة جدل كبيرة بسبب اختياراتها للبس في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، والناس على السوشيال ميديا مسبوهاش في حالها وبدأوا يوجهوا لها انتقادات كتير على إطلالاتها المتنوعة طول أيام المهرجان.

الفنانة ردت بوضوح وقالت إنها مش بتسمح للآراء السلبية إنها تأثر على اختياراتها، ولا هي مشغولة بإنها ترضي كل الأذواق. وأكدت في تصريحات صحفية إنها بتتعامل مع فريق متخصص عشان ينسقوا لها اللبس، وإن كل ظهور لها بيكون مدروس ومحضر بدقة من أول اختيار الفستان لحد التأكد إنه ماشي مع شكلها وطبيعة المناسبة.

هدى وضحت إن فريق عملها بيتأكد إن الملابس شكلها لائق ومناسب لحضورها على السجادة الحمراء، أما بالنسبة للانتقادات، فهي شايفة إن الجمهور من حقه يعبر عن رأيه، بس هي مش بتقف كتير قدام التعليقات السلبية لأن إرضاء الجميع مستحيل، وقالت بصراحة: «كده كده الناس مهما عملتي مش هترضيهم، خليهم يقولوا اللي عايزين يقولوه».

الحكاية دي بتيجي في وقت بتبقى فيه السجادة الحمراء في مهرجان الجونة عبارة عن ساحة منافسة في الموضة، والكل بيستنى يشوف النجمات لبسوا إيه عشان يبدأوا موجة الإشادات أو الانتقادات، وهدى الإتربي بالذات دايماً بتحب تظهر بلوكات لافتة ومختلفة في المناسبات الكبيرة، وده اللي بيخلي الناس تركز مع كل خروج جديد ليها.