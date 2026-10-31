كواليس "لام شمسية".. إزاي كريم الشناوي أقنع علي البيلي بالدور؟

ترفيه

علي البيلي اعترف إنه في الأول كان خايف ومتردد جداً يوافق على دوره في مسلسل "لام شمسية"، وكان شايل هم رد فعل الناس، بس والدته هي اللي زقته إنه يقابل المخرج عشان يقرر.

في الاجتماع اللي تم مع كريم الشناوي، قدر المخرج يقنعه بأهمية الدور وبأنه بيعبر عن أطفال في سنه بيمروا بنفس الموقف، وهنا علي اقتنع وبدأ التصوير.

وأضاف إن التصوير استمر بعدها وكريم الشناوي كان معاه طول الوقت.

بعيداً عن المسلسل، علي البيلي بيشارك في الدورة التالتاشر من مهرجان الشارقة لسينما الأطفال والشباب، سواء في حالة تكريمه على أعماله أو كعضو في لجنة المحكمين الواعدين لفئة أفلام من صنع الأطفال والناشئة.