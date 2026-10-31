نوستالجيا التسعينات في مهرجان الفسطاط: إيهاب توفيق ولع الدنيا بـ «على كيفك مين»

ترفيه

إيهاب توفيق بدأ تاني ليالي الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط بحماس مش طبيعي، في حفل «اخترنا لك» اللي جمع نجوم التسعينات اللي كلنا بنحبهم. الجمهور استقبله بحفاوة أول ما طلع على المسرح، وبدأ السهرة بأغنية «قلبي مش مرتاح له»، وبعدها قدم أغنيته الشهيرة «على كيفك مين»، وسط تفاعل الحاضرين الذين رددوا معه كلمات الأغنيتين.",

"ويجمع الحفل إيهاب توفيق مع حميد الشاعري ومحمد فؤاد وهشام عباس في ليلة واحدة. الأربعة اتناوبوا على إحياء الحفل في رحلة غنائية رجعت الجمهور لأشهر أغاني التسعينات وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل ملوش حل.",

"الليلة دي كانت تكملة لفعاليات الدورة الثانية للمهرجان، اللي كانت بدأت بحفل للموسيقار عمر خيرت. والحديقة لسه مجهزة مفاجآت تانية، لأننا مستنيين حفلة هبة طوجي مع الموسيقار أسامة رحباني يوم 13 نوفمبر، وحفلة تامر عاشور يوم 27 نوفمبر.

مين فيكم لسه حافظ كلمات «على كيفك مين» بالكامل؟