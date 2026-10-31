بوسي طايرة من الفرحة بعد تكريمها في The Best Awards
بوسي كانت في قمة سعادتها وامتنانها بعد ما اتكرمت في حفل "The Best Awards" بالقاهرة، وده بسبب أغنيتها اللي قدمتها لمسلسل "وننسى اللي كان". وبوسي أكدت إن التقدير ده له أهمية استثنائية بالنسبة لمسيرتها الفنية.
وفي تصريحات إعلامية على هامش المهرجان، بوسي قالت إنها مبسوطة جداً إن الأغنية وصلت لقلوب الناس والجمهور حبها، وأكتر حاجة فرحتها بجد هي التفاعل الكبير من محبيها، خصوصاً اللي عملوا فيديوهات متنوعة على السوشيال ميديا واستخدموا كلمات ونغمات الأغنية.
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