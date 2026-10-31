موتوسيكل عباس أبو الحسن اتسرق من قدام بيته

ترفيه

عباس أبو الحسن قال إن لصوصاً كسروا قفل الموتوسيكل المرخص بتاعه وسرقوه من قدام بيته في منطقة جرانا، والسرقة دي حصلت الساعة خمسة الصبح.

الفنان كتب على فيسبوك إن كاميرات المراقبة جابت المتهمين، وراح بنفسه لمركز شرطة كرداسة وقابل مأمور المركز ورئيس المباحث، والناس هناك استقبلته كويس ووزعوا نشرة ببيانات الموتوسيكل على كل الأقسام والكمائن في كل المحافظات، ووعدوه إنهم هيرجعوه بسرعة.

جهات التحقيق في الجيزة بتباشر التحقيق في الواقعة عشان تعرف ملابساتها وتحدد هوية المتهمين، والنيابة طلبت من الأجهزة الأمنية تعمل التحريات اللازمة وتفحص كاميرات المراقبة.

تخيل تصحى تلاقي وسيلة مواصلاتك اختفت في خمسة الصبح! يا ترى الموتوسيكل هيرجع فعلاً ولا الموضوع هيطول؟