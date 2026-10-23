فرح مصطفى شوبير يخرجه من حسابات الأهلي قدام كيتارا

ترفيه

مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مش هيكون موجود في قائمة فريقه لمواجهة كيتارا الأوغندي. السبب ببساطة هو إن شوبير بيحتفل بحفل زفافه الجمعة 23 أكتوبر 2026، وده اللي خلاه بره حسابات الجهاز الفني للماتش الجاي.

الأهلي هيلاعب كيتارا يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي. الفريق الأحمر كسب ذهاب في أوغندا بنتيجة 2-1، وعاوز يحسم التأهل للدور اللي جاي.

ومن المنطقي إن محمد الشناوي يكون هو الأقرب لخوض المباراة أساسياً. الجهاز الفني حالياً شغال على تجهيز اللاعبين عشان يضمنوا نتيجة إيجابية تخلي مشوارهم في البطولة مستمر والمنافسة على اللقب شغالة.

والشناوي هو الأقرب لحراسة المرمى في اللقاء.