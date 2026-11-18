ترفيه

النهارده الأربعاء 18 نوفمبر، اليوم اللي بيجمع بين أحمد حلمي ومنى زكي في مصادفة غريبة ومميزة، لأن الاتنين اتولدوا في نفس التاريخ بالظبط، فبقى اليوم ده مناسبة لاسترجاع ذكرياتهم ومواقفهم، وبالذات اللي ليها علاقة بملاعب الكورة ونجوم الرياضة في مصر.

أحمد حلمي ومنى زكي مش بس متفقين في تاريخ الميلاد، دول واحد من أشهر الكابلز في الوسط الفني، اتجوزوا سنة 2002 وعندهم تلات أولاد هما لي لي وسليم ويونس. بس رغم الحب ده، في منطقة "خلاف" واضحة وهي الكورة؛ منى زكي أهلاوية صريحة، وظهرت فعلاً بقميص الأهلي الأحمر في مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي في الإمارات سنة 2017. أما حلمي، فالموضوع عنده مختلف تماماً، لأنه أكد أكتر من مرة إنه ملوش انتماء كروي محدد ومبيتابعش الماتشات باستمرار، وده اللي خلاه يقع في مواقف محرجة جداً مع نجوم اللعبة.

حلمي والـ "Confusion" مع نجوم الكورة

الحكاية بدأت مع عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لما حلمي قابله وهو مع الفنان رامز جلال. الصدمة كانت إن حلمي مكنش عارف شكل الحضري أصلاً، ولما رامز جلال لاحظ رد فعله، عرفه إنه واحد من أشهر حراس مرمى منتخب مصر. حلمي حكى إنه حس بإحراج كبير وحاول يلم الدور بسرعة، ووضح إنه ببساطة مبيتابعش كورة ولا يعرف نجومها، بس الموقف ده كان البداية لصداقة جمعتهم بعد كده.

ومشيت الحكايات مع خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، في موقف تاني حكاه حلمي. كان في مناسبة ومعاه مجموعة من الناس، ولما الحضري عرفه إن الشخص اللي واقف جنبه هو خالد بيبو، حلمي عمل "ميكس" غريب؛ بدأ يسلم عليه بحفاوة مبالغ فيها جداً وكأنه يعرفه من سنين طويلة، وحاول يبين إنه متابع لأخبار بيبو ومبارياته وهو في الحقيقة معندوش أي معلومة عنه، وطبعاً الموقف ده مخرجش عن كونه مادة للضحك لكل اللي كانوا حاضرين.

لما الغيرة تضرب في المطار

أما أغرب حكاية، فهي اللي جمعت حلمي بزوجته منى زكي والنجم حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق. حلمي كان مستني منى في المطار وهي راجعة من سفرية، ولمح شخص بيساعدها في شيل الشنط والشنط، وهو مكنش يعرف إن الشخص ده هو حازم إمام. هنا "رادارات" الغيرة اشتغلت عند حلمي، واتعامل مع الموقف بغيرة واضحة جداً، ومكنش يعرف إن اللي بيساعد مراته ده واحد من أهم نجوم الكورة في مصر، لحد ما منى زكي عرفته بيه وعاتبته على طريقته في التعامل معاه.

حلمي حاول يعتذر لحازم إمام في وقتها، بس ملقاش فرصة يقابله في المطار، ففضل الموقف متعلق لحد ما اتقابلوا في مناسبة تانية، وقتها حلمي شرح له حقيقة الموقف اللي حصل

من الصداقة لـ "بحبك تتجوزيني"

بعيداً عن كوارث الكورة، قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بدأت بصداقة عادية، وبعدها المشاعر اتطورت لحد ما وصلت للزواج سنة 2002. والطلب نفسه كان رومانسي جداً وبطريقة غير تقليدية؛ ده حصل وهما بيصوروا فيلم «أفريكانو»، لما حلمي فاجأ منى بباقة ورد ومعاها كارت مكتوب فيه «بحبك تتجوزيني أحمد حلمي»، ومنى وافقت على الطلب ده.

ومن وقتها، الثنائي قدر يحافظ على خصوصية حياته الأسرية بعيد عن الأضواء، وبيفضلوا يحتفلوا بمناسباتهم الخاصة سوا، وأهمها طبعاً عيد الميلاد المشترك يوم 18 نوفمبر.

تفتكروا مين فيهم اللي بيسيطر على الريموت في البيت وقت ماتشات الأهلي والزمالك؟