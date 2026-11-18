ترفيه

نيكول سابا حسمت كل الكلام اللي كان داير عن وجود خلافات أو غيرة فنية بينها وبين ياسمين عبد العزيز بسبب تعاونهما في مسلسل «وتقابل حبيب» اللي اتعرض في رمضان 2025. سابا أكدت في تصريحات تلفزيونية إن العلاقة بينهم كلها مودة وتقدير، وإنها كانت متحمسة جداً إنها تقف قدام ياسمين تاني بعد غياب 16 سنة من أول لقاء سينمائي بينهم.

نيكول مابخلتش بالمدح في موهبة ياسمين عبد العزيز ومكانتها الفنية، وقالت إنها من أقرب الفنانات لقلبها، ووصفها بأنها ممثلة "ثقيلة" ومتمكنة من أدواتها وبتضيف لأي عمل تشارك فيه. ووضحت إن الكواليس كانت كلها تناغم، وده اللي خلى الجمهور يحس بالكيمياء اللي بينهم على الشاشة في المسلسل.

بعيداً عن علاقتها بياسمين، نيكول سابا دخلت في موضوع التصريحات الأخيرة لأحمد العوضي لما وصف طليقته ياسمين عبد العزيز بلفظ «الميتسوبيشي». سابا رفضت تماماً فكرة مقارنة الست بأي أشياء مادية أو استخدام أوصاف مش لائقة، خصوصاً لما تتقال على الهواء مباشرة وأمام الجمهور.

وشددت نيكول على إن «الست لا تقارن بشيء»، وإن الخلافات الشخصية أو الانفصال مش مبرر أبداً للإساءة العلنية أو التقليل من قدر الطرف التاني، خاصة لما يكون في عِشرة وحياة مشتركة جمعت بين الشخصين في يوم من الأيام.

للعلم، مسلسل «وتقابل حبيب» رجع يجمع نيكول وياسمين بعد نجاحهم في فيلم «تمن دستة أشرار» سنة 2006، وشارك في العمل كريم فهمي وخالد سليم وبدرية طلبة وإيمان السيد، وكان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.