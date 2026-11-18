ترفيه

نادية الجندي قررت تبهجنا بإطلالة فاخرة في حفل The EmiGala اللي اتعمل في دبي، وظهرت بفستان متفصل مخصوص ليها بناءً على رؤية الاستايلست إيهاب العادلي، اللي اختار أتيليه A&L عشان ينفذ التصميم ده بالتعاون مع دار أزياء أيمن لحموني.

الفستان كان عبارة عن ميكس جريء بين الفخامة الكلاسيكية واللمسات العصرية، وقصته كانت "حورية" (Mermaid) بذيل ناعم، والجزء العلوي كان عبارة عن كورسيه مشدود بيحدد الخصر بدقة، ومعاه ثنيات عمودية بتدي إيحاء بالطول، ومصنوع من قماش الميكادو السميك اللي بيحافظ على الشكل الهندسي للتصميم.

التفاصيل كانت دراماتيكية بزيادة، بياقة عريضة ومرفوعة بتلف حول الرقبة والأكتاف مع أكمام طويلة وضيقة. أما منطقة الصدر فكانت متزينة ببروشات وتطريزات براقة بتدي إيحاء ملكي، والتول الفاخر اللي في التنورة كان مطرز بالكامل بالترتر والكريستال الذهبي، وده عمل تباين شيك جداً مع اللون الأبيض للجزء العلوي.

بصراحة، اللوك قدر يوازن بين الهيبة اللي متعودين عليها من نادية الجندي وبين لمسة عصرية مخلية الإطلالة مش مجرد فستان سهرة تقليدي، والتباين بين الأبيض والذهبي كان اختيار موفق جداً.