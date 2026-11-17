ترفيه

هيفاء وهبي قررت تلعب بأعصاب جمهورها من تاني، ونشرت فيديو تشويقي جديد خلى الكل يتفاعل ويحاول يخمن إيه التفاصيل اللي مستخبية وراء الفيديو ده.

الحقيقة هيفاء ماشية بخطة ذكية جداً في مشروعها Mega Haifa، لأنها قسمت الألبوم اللي بيتكون من 24 أغنية على أربعة أجزاء، كل جزء فيه ست أغاني. الحركة دي بتخلي كل مجموعة أغاني تاخد حقها في الانتشار والتفاعل الرقمي، مع تركيز كبير على إن الصورة تكون مكملة للصوت.

وفي الجزء الثالث من الألبوم، هيفاء طرحت كذا أغنية بإيقاعات شبابية وأجواء استعراضية، زي "نوغا" و"لوك لوك" و"سيبو سيبو". وبالنسبة لـ "سيبو سيبو" تحديداً، فهي كانت ثاني أغاني الجزء الثالث، وهيفاء نزلت لها فيديو كليب بعد حملة تشويقية كبيرة على حساباتها الرسمية، وظهرت فيها بإطلالة درامية جمعت بين الفخامة والجرأة.

تفتكروا الفيديو الجديد ده هيكون أغنية تانية من الجزء الثالث ولا مفاجأة من نوع مختلف خالص؟