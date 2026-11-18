ترفيه

صبري فواز حكى عن تجربته في فيلم «القصص»، وقال إن العمل ده قريب جداً من قلبه لأنه حس إنه بيعبر عنه، سواء من ناحية الشخصية اللي حبها، أو طريقة التنفيذ والإنتاج، وحتى التعامل في لوكيشن التصوير.

عن الشخصية، صبري وضح إن تفاصيل حياتها اليومية ساعدته يبني عالمها النفسي، خصوصاً إنها عايشة في دائرة مقفولة؛ بتروح الشغل وترجع البيت تقعد قدام التلفزيون، وده اللي رسم ملامح الشخصية وتفاصيلها الإنسانية. كمان الفيلم رجعه لأجواء منطقة العمرانية في فترة الثمانينيات، ودي منطقة هو عارف ملامحها وتفاصيلها القديمة كويس، فكان حاسس إنه جوه عالم حقيقي ومألوف، وده اللي خلاه يتوقع إن العمل هيطلع بصورة مميزة.

أما عن المخرج أبو بكر شوقي، فصبري وصف طريقته في التعامل بأنها مميزة وبتجمع بين اللطف والإصرار عشان يوصل للأداء اللي عاوزه. وحكى إن شوقي متعود بعد كل مشهد يقول للممثلين «Very good» بابتسامة بتديهم ثقة وسعادة، بس في نفس الوقت ممكن يطلب إعادة المشهد مرات كتير لأنه بيدور على تفاصيل وأداء مختلف يتماشى مع رؤيته الفنية.

صبري أكد إن المخرج رغم هدوئه وذوقه وحنانه، بس عنده إصرار كبير على تنفيذ رؤيته، وده اللي خلى كل فريق العمل يبذل أقصى مجهود عشان يوصلوا للصورة اللي هو متخيلها.

تفتكروا الشخصيات «الروتينية» اللي بتعيش في دوائر مقفولة هي اللي بتطلع أحلى دراما؟