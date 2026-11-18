ترفيه

المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو أشاد بالتطور اللي حصل في سينما نيجيريا، وأكد إن تجربة «نوليوود» نموذج مهم لقدرة السينما الأفريقية إنها تفرض حضورها وتستعيد شاشاتها من الأعمال الأجنبية، عن طريق تقديم قصص بتعبر عن واقع المجتمعات وأحلام شعوبها.

خلال لقاء فكري في الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال سيساكو إنه مش في موقع الحكم على جودة التجربة دي، بس شايف اللي حققته نيجيريا شيء استثنائي. لفت نظره إن الشاشات النيجيرية اللي كانت زمان بتعرض مسلسلات مكسيكية وبرازيلية وتركية، بقت النهاردة منفتحة أكتر على الأعمال المحلية اللي بتعكس حياة المجتمع النيجيري.

سيساكو شايف إن الأهم هو إن الشعوب تملأ شاشاتها بحكاياتها وأحلامها وحتى خيبات أملها، وإن الأفلام ترصد كل فئات المجتمع، من المجرمين واللصوص لحد الناس اللي عندها قيم ومبادئ إنسانية، لأن السينما لازم تعكس الواقع بكل تناقضاته.

وعن بداية «نوليوود»، أشار إنها شهدت إنتاج أفلام في فترات قصيرة مكنتش كلها على المستوى الفني المطلوب، بس الصناعة في نيجيريا تطورت تدريجياً وبقت تمتلك أدوات وخبرات سينمائية ناضجة وقادرة على المنافسة. وشدد على إننا لازم مانختزلش تاريخ أي تجربة سينمائية في عشرين أو تلاتين أو أربعين سنة، لأن تطور الصناعات الإبداعية مرتبط بمحاولات ونجاحات وإخفاقات بتشكل ملامحها مع الوقت.

المخرج عبر عن سعادته بالطاقة الإبداعية في نيجيريا، وأوضح إن الحيوية دي مش بس في الفن، لكن في مجالات تانية، رغم التحديات اللي بتواجه مؤسسات الدولة، والفقر والتفاوت الاقتصادي. وأشار للمفارقة بين ثروات نيجيريا النفطية ومعاناة بعض مواطنيها من ظروف معيشية صعبة.

وفي النهاية، أكد إن الخطوة الأهم هي استعادة الحضور على الشاشات المحلية عشان قصص المجتمعات الأفريقية تظهر لجمهورها بدل الاعتماد الكامل على المستورد. وشاف إن المسلسلات مهمة جداً في المرحلة دي بسبب انخفاض تكلفة إنتاجها وإتاحتها للجمهور، ومتوقع إن الصناعة دي تتطور أكتر بالتوازي مع الأفلام المستقلة والأعمال الروائية الطويلة.

بصراحة، كلام سيساكو منطقي جداً.. هو فعلاً ليه نفضل نتفرج على دراما تانية وإحنا عندنا قصص واقعية وتفاصيل في شوارعنا ومجتمعاتنا ممكن تطلع أعمال عالمية لو أخدت فرصة؟