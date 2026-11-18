ترفيه

مسلسل «سلاحف النينجا» اللي بطولة هنا الزاهد دخل خلاص مرحلة المونتاج، وفيه نسبة كبيرة من العمل خلصت، وشغالين حالياً على المكساج واللمسات الأخيرة للحلقات اللي اتصورت.

بس الموضوع لسه مخلصش تصوير بالكامل، لأن في شوية مشاهد خارجية لسه بتتصور برا مصر، ومحتاجة تجهيزات خاصة وأماكن تصوير مختلفة عشان تليق بالرؤية البصرية للأحداث.

واضح إن الشركة المنتجة مش عايزة تستعجل، وداية الرهان كبير على هنا الزاهد لأنها بتقدم تجربة مختلفة وجديدة عليها، عشان كدة مديين العمل وقته الكافي في التحضير والتصوير والمونتاج.

الموعد الرسمي للعرض هيعلنوا عنه قريب، أول ما يخلصوا تصوير المشاهد اللي برا مصر ويقفلوا المونتاج بالكامل. والمسلسل ده من أكتر الأعمال المنتظرة لهنا الزاهد، خصوصاً إنها في حالة نشاط فني الفترة دي وبتحاول تنوع بين السينما والدراما في أدوارها.

تفتكروا التجربة الجديدة دي هتكسر الدنيا ولا هتكون مجرد تغيير؟