ترفيه

احتفل الفنان خالد كمال بعقد قرانه في حفل عائلي بسيط، وكان الحضور مقتصر على أفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.

الحفلة شهدت حضور عدد من النجوم اللي حرصوا يشاركونه الفرحة، منهم محمد شاهين، وأمير صلاح الدين وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد الرافعي.

بعيداً عن أجواء الأفراح، كان آخر ظهور لخالد كمال في مسلسل "حد أقصى"، اللي شارك فيه البطولة مع روجينا ومحمد القس ومريم أشرف زكي وفدوى عابد، والعمل ده كان من إخراج مايا أشرف زكي.

المسلسل ده بالذات كان مميز لأنه جمع بين النجمة روجينا وبنتها المخرجة مايا أشرف زكي في أول تعاون بينهم، وكان فيه حالة كبيرة من التركيز والالتزام في موقع التصوير عشان يطلع عمل درامي قوي للجمهور.

ألف مبروك يا خالد، يا ترى مين النجم اللي عليه الدور يدخل القفص الجاي؟