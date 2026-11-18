ترفيه

صابرين قررت تشاركنا أجواء رحلتها لمدينة ناشفيل الأمريكية، اللي معروفة بلقب «مدينة الموسيقى»، عن طريق مجموعة صور نشرتها على حسابها الرسمي في إنستجرام. الزيارة دي جت بعد تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، اللي انطلق في 6 نوفمبر 2026 في كذا موقع في أمريكا، منهم نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي.

المهرجان كان شايل اسم الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وجاي تحت شعار «السينما للحياة»، عشان يحتفل بالفن والسينما ويزود حضور الإبداع المصري والعربي عالمياً. صابرين ظهرت في الصور بأجواء عفوية جداً، ومكنتش لوحدها في الجولة، لأن الفنان باسم سمرة كان مرافقها.

أكتر حاجة لفتت النظر هي خفة دم صابرين في التعليقات؛ لأنها كتبت على الصور «Nashville Moments»، وضافت تاتش ساخر لما كتبت «بعدسة العالمي باسم سمرة»، الصور عكست علاقة ودية ولطيفة بين الفنانين بعيد عن رسميات المهرجانات والفعاليات.

تفتكروا باسم سمرة ممكن يتحول لمصور محترف بعد التجربة دي؟