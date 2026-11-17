ترفيه

رياض الخولي دخل رسميًا أسرة مسلسل «أبو الدهب»، اللي بيجمع بين مصطفى شعبان ونيللي كريم. التصوير هيبدأ خلال الأيام اللي جاية عشان العمل يلحق يدخل المنافسة في موسم دراما رمضان 2027.

الخولي كده بيجدد تعاونه مع مصطفى شعبان للمرة الرابعة، بعد ما اشتغلوا سوا في مسلسل «درش» في رمضان 2026، ومسلسل «بابا المجال» سنة 2023، ومسلسل «حكيم باشا» في رمضان 2025. واضح إن الثنائي ده لقى منطقة راحة فنية مع بعض ومكملين فيها.

من ناحية تانية، المسلسل ده بيمثل التعاون الرابع بين مصطفى شعبان ونيللي كريم، وكانت بدايتهم في فيلم «فتح عينيك» ومسلسل «العميل 1001» سنة 2005، وبعدها «نسيم الروح» سنة 2008، قبل ما يرجعوا يجتمعوا بعد سنين طويلة.

المسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج محمد أسامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، وهيتعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2027. وبالنسبة لباقي الأبطال، فالمسلسل بيضم أحمد صفوت وإسلام جمال وأحمد بدير، مع مجموعة تانية من الفنانين.

لو بصينا على رمضان 2026 اللي فات، هنلاقي مصطفى شعبان كان موجود في مسلسل «درش» مع سهر الصايغ ورياض الخولي وسلوى خطاب ونضال الشافعي وجيهان خليل وأحمد فؤاد سليم ومحمد الشرنوبي ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وفتوح أحمد وإسماعيل فرغلي وطارق النهري وغادة طلعت، وكان فيه ضيوف شرف زي لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل كان من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

أما نيللي كريم فكانت في رمضان 2026 بتقدم مسلسل «على قد الحب» مع شريف سلامة، وشارك في البطولة مها نصار وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد ماجد وآية سليم ومحمود الليثي ومحمد أبو داوود ومحمد علي رزق وصفاء الطوخي وإلهام وجدي وراندا إبراهيم ويوسف حشيش وشهد الشاطر ومحمود فايز، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تفتكروا الرجوع بعد السنين دي كلها بين مصطفى ونيللي هيعمل نقلة في شكل الدراما الرمضانية؟