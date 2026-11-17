لايف ستايل

بنشوف كتير على السوشيال ميديا فيديوهات لمجموعات مكياج ومنتجات عناية بالبشرة عبارة عن أرفف مالية بعشرات المنتجات، وصراحة المنظر بيبقى مبهر بصرياً، بس الحقيقة إن الموضوع مش مجرد شكل أو تنظيم، فيه نقطة أهم بكتير وهي الأمان. لازم نعرف إن مستحضرات التجميل ليها تاريخ صلاحية، وده مش مجرد اقتراح، ده قاعدة صحية أساسية؛ لأن بمجرد ما تفتحي العبوة والمنتج يلمس الهواء، يبدأ العد التنازلي لصلاحيته.

الخطر هنا حقيقي جداً، لأن الديرماتولوجيست بيحذروا من إن 67% من التهابات الجلد وتحسس العين سببها استخدام منتجات منتهية الصلاحية أو ملوثة ببكتيريا. عشان كده، تصفية شنطة المكياج بشكل دوري ضرورة.

حاجات لازم تتغير بسرعة

فيه منتجات حساسة جداً ودورة حياتها قصيرة جداً، ودورة حياتها محدودة جداً لأنها بتلمس أغشية مخاطية أو بتجمع رطوبة، زي الماسكارا، والآيلاينر السائل، وكمان أدوات زي مبرد الأظافر وإسفنجات الاستحمام. دي أكتر حاجات لازم نكون حريصين في تغييرها في مواعيدها.

أما بالنسبة لمنتجات المكياج اللي بتعتمد على السوائل زي الفاونديشن والكونسيلر، ومنتجات العناية بالبشرة النشطة زي السيروم وكريمات العين ومنظفات حب الشباب، فدي بتفقد فعاليتها وأمانها بعد مرور السنة الأولى، وده الوقت المناسب إنك تجدديها.

المنتجات اللي قوامها كريمي وليها كثافة أعلى، زي الشادو الكريمي، والليب جلوس، وكريمات الوش اللي في علب (jars)، بتستحمل أكتر شوية. بس عشان القوام ده بيساعد على نمو الميكروبات، فحد أقصى سنة ونصف هو الخط الأحمر اللي مينفعش تتخطيه عشان تتجنبي أي مفاجآت مش لطيفة على بشرتك.

المنتجات اللي بتعيش أكتر

فيه منتجات بنسميها "أبطال الصمود" لأن صلاحيتها بتوصل لسنتين، زي أقلام العين والشفايف، والروج، والشادو البودرة، والبودرة المضغوطة، ومانيكير الأظافر. المنتجات دي لأنها جافة أو تركيبتها مختلفة، بتكون أقل عرضة لنمو البكتيريا، بشرط إنك تحفظيها في مكان ضلّ وبارد.

أما أطول فترة صلاحية فبتكون في منتجات الاستحمام زي الشامبو، والشاور جيل، والبلسم، وكمان البرفيوم والسبراي. الحاجات دي بفضل المواد الحافظة اللي فيها، ممكن تعيش لحد تلات سنين، طبعاً بشرط إنها متتعرضش لحرارة عالية أو ضوء شمس مباشر.

إزاي تعرفي إن المنتج باظ حتى لو التاريخ شغال؟

ساعات المنتج بيدينا علامات واضحة إنه باظ بغض النظر عن تاريخ الصلاحية المكتوب. لو لاحظتي أي تغيير بسيط في اللون، أو لو القوام اتغير، أو لقيتي المكونات فصلت عن بعضها، يبقى مفيش تفكير.. المنتج ده مكانه سلة المهملات فوراً.

كمان أي تغيير في الريحة، أو لو حسيتي بإحساس غريب أو غير مريح وأنتِ بتستخدميه على بشرتك، دي أقوى إشارة إن المنتج ده مابقاش آمن للاستخدام .