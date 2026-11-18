ترفيه

لطيفة التونسية لسه بتدور على الأغنية اللي تعبر عنها بجد، وده اللي ظهر في كلامها في لقاء إذاعي. اتكلمت عن ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، واللي حاولت فيه تبعد عن التكرار وتجرب ألوان موسيقية مختلفة، لدرجة إن أغاني زي «أجيبلك إيه» و«الصبر» عملوا تفاعل كبير مع الناس.

وبصراحة، أكتر حاجة تلفت النظر هي مشروعها اللي مستنيينه مع الموسيقار الراحل زياد الرحباني. المشروع ده فيه مجموعة من ألحانه، ومنها أعمال بكلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد. التجربة دي بتجمع صوت لطيفة بعالم زياد المختلف، وبقت النهاردة ليها قيمة إنسانية أكبر بعد رحيله.

لطيفة كمان رجعت بالذاكرة لبداياتها، من أول ما سابت تونس وجت مصر، ولقاءها بالموسيقار بليغ حمدي وتعاونها مع أسماء كبيرة منها عمار الشريعي، وحتى تجربتها في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «سكوت ح نصور».

بعيداً عن المزيكا والشهرة، الحوار لمس الجانب الإنساني في شخصيتها، وازاي السنين والتجارب بتغير في الفنان وطريقة اختياراته واستقلاله الفني. لطيفة شايفة إن أهم حاجة الفنان يقدمها هي الصدق مع النفس، وإن الشغف بيكمل طول ما فيه بحث عن الجديد.