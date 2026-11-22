ترفيه

باسم مجدي قرر ياخدنا في رحلة لمكان مجهول، ومشارك حالياً في معرض "حين ننساب معًا" ضمن الدورة الافتتاحية من رباعية قطر 2026. العمل اللي بيقدمه مش مجرد صور، دي سبع صور فوتوغرافية عولجت كيميائياً عشان تستكشف التاريخ غير المدون لجزر البحر الأبيض المتوسط، وبيمزج فيها بين الواقع والخيال بطريقة تخلي المشاهد يتساءل عن اللي مش مكتوب في كتب التاريخ.

باسم فنان وصانع أفلام مصري، بيستخدم أدواته عشان يطرح أسئلة عن المجهول ويربط بين تجاربه المختلفة في التصوير والسينما والرسم.

سر "تخليل" الأفلام وتاريخ الجزر

باسم شايف إن الجزر أماكن ليها طبيعة خاصة جداً لأنها منعزلة ومحاطة بالمياه، وده بيخليها تتطور بشكل مختلف عن العالم اللي حواليها وتتحول لعوالم صغيرة، كل واحدة ليها طبيعتها الجيولوجية ونباتاتها ومجتمعاتها وقراها، وطبعاً ده بينتج عنه أساطير وحكايات كتير. عشان كدة بدأ يتعامل مع التفاصيل دي كأنها "قصيدة ملحمية"، لأن القصائد الملحمية عادةً بتتكلم عن فترات قبل التاريخ المعروف، ومن هنا تخيل التاريخ اللي ملوش سجل في الجزر دي والأحداث اللي حصلت من غير ما حد يكتبها.

وعشان يوصل للرؤية دي، باسم متمسكش الكاميرا بس، ده التقط مجموعة كبيرة من الصور بالأفلام الفوتوغرافية، واختار منها شوية وحط الأفلام في مواد حمضية عشان يغير ألوان الصور الناتجة. العملية دي بيسميها "تخليل الأفلام"، زي المخللات بالظبط، وهدفه هنا إنه يحول التصوير الفوتوغرافي لوسيط فني تاني، وكأنه بيرسم بالفيلم أو بيعيد تلوينه، لحد ما تتحول مجموعة الصور في الآخر لقصيدة بصرية.

الفضول والهروب من تسجيل الواقع

لو سألنا باسم ليه بيعمل كدة، هيقول إن تسجيل الواقع مش هو الهدف، لأنه عاش الواقع فعلاً فمبقاش مهتم بتسجيله، لكن اهتمامه كله رايح لاكتشاف المجهول وطرح أسئلة عن الحاجات اللي ميعرفهاش. هو بيتساءل عن الأشياء المخفية جوه الجزر وإزاي ممكن نتخيلها أو نسجلها.

الرؤية دي متأثرة جداً بنشأة باسم في محافظة أسيوط، حيث عاش فيها أغلب سنوات طفولته لحد ما وصل لسن 18 عاماً. التجربة دي خلته يشوف التاريخ والعلاقات الاجتماعية والطبيعة والمناظر اللي حواليه بنظرة مختلفة تماماً، وبيعتقد إن فضوله كان هيكون مختلف لو اتولد في مكان تاني. الفضول ده هو المحرك الأساسي ليه، لدرجة إنه حط في العمل صورة لعين طفلة عندها ست سنوات عشان تعبر عن الفضول اللي بيدفعه يسأل دايماً.

من شاشة السينما للوحات الزيتية

باسم بيتعامل مع الزمن كأهم عنصر في السينما لأن الأفلام بتعتمد على الحركة وكل لقطة ليها زمن محدد، عكس الصورة الفوتوغرافية الثابتة. بس الربط بينهم في تجربته بيجي من إنه بيتعامل مع التصوير كمجموعات من الصور؛ فكرة إن المشاهد ينتقل بنظره من صورة للتانية بتخلق عنصر الزمن في خياله،

وعن إمكانية تحويل العمل لفيلم، باسم بيقول إنه مفكرش في ده لأن الفيلم بيعتمد على تسلسل المشاهد، لكن الصور بتسمح للمشاهد يشوف كل اللقطات مع بعض في نفس الوقت،

حالياً باسم مش واقف عند المعرض بس، ده شغال على فيلم جديد بيناقش فكرة الحضارة وتطورها، وبيسأل فيه: هل إحنا فعلاً متحضرون؟ وفي نفس الوقت شغال على مجموعة لوحات زيتية بأحجام مختلفة. أما عن حلم إقامة معرض في مصر، فباسم بيقول إن مفيش حاجة مؤكدة دلوقتي، بس يتمنى إن ده يحصل قريب.