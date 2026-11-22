ترفيه

كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اعتذار القائم بأعمال وزير الثقافة عن حضور حفل ختام الدورة 47 من المهرجان، اللي اتعمل مساء الجمعة 20 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الاعتذار ده جه خلال كلمة حسين فهمي في بداية حفل الختام، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما والوفود المشاركة في المهرجان. الحفل كان مخصص لإعلان الجوائز النهائية وتتويج الأفلام اللي كسبت في المسابقات المختلفة، بعد أيام من العروض والندوات واللقاءات الفنية.