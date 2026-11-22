ترفيه

بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل «أبو الدهب» يوم الثلاثاء الماضي، والعمل ده بيجمع بين مصطفى شعبان ونيللي كريم عشان يعرضوه في موسم دراما رمضان 2027، وده بعد فترة تحضيرات طويلة عشان يحددوا قائمة الفنانين اللي هيشاركوا في البطولة.

المسلسل بيحكي حكاية «شمس وقمر»، ودول الشخصيتين اللي هيجسدهم مصطفى شعبان ونيللي كريم في إطار اجتماعي شعبي، وفيه صراعات وتداخل في العلاقات الإنسانية هيشكلوا الخط الدرامي للعمل.

دي المرة الرابعة اللي يتعاون فيها مصطفى ونيللي مع بعض؛ لأنهم اتقابلوا قبل كده في فيلم «فتح عينيك» عام 2005، ثم مسلسل «العميل 1001» في العام نفسه، وبعدها في مسلسل «نسيم الروح» سنة 2008، ورجعوا يتجمعوا تاني بعد سنين طويلة في موسم رمضان 2027.

مسلسل «أبو الدهب» من تأليف محمود حجاج وإخراج محمد أسامة، وإنتاج شركة سينرجي، وهيتعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. وبالنسبة لباقي الأبطال، فالمسلسل بيشارك فيه كل من رياض الخولي، ميرهان حسين، أحمد صفوت، محمد نجاتي، إسلام جمال، أحمد بدير، ياسر فرج، سلوى عثمان، أحمد صادق، وفتوح أحمد، بجانب مجموعة تانية من الفنانين.

لو جينا نشوف كان فين الثنائي في رمضان 2026، هنلاقي مصطفى شعبان كان موجود في مسلسل «درش» اللي ألفه محمود حجاج وأخرجه أحمد خالد أمين وشارك فيه سهر الصايغ ورياض الخولي ونضال الشافعي. أما نيللي كريم فكانت بتقدم مسلسل «على قد الحب» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد وشاركها البطولة شريف سلامة ومها نصار.

تفتكروا الكيميا بينهم لسه موجودة بعد كل السنين دي ولا الموضة اتغيرت؟