ترفيه

غنوة محمود خلصت تصوير دورها في فيلم "إيميليا"، اللي بتشارك في بطولته مع شيري عادل ومحسن منصور. وبتقدم شخصية مختلفة عما قدمته قبل كده، وهي شخصية "صفية"، ست متزوجة بتعاني من اضطرابات نفسية حادة واكتئاب واختلال ذهني، وده طبعاً مأثر على علاقتها ببنتها وكل اللي حواليها، ومخليها في صراع بين إنها تكون ضحية للظروف أو هي السبب في تعب غيرها.

الفيلم مش مجرد دراما، ده بيغوص في تأثير صدمات الطفولة والاضطرابات النفسية على حياة الإنسان وعلاقاته الأسرية. وطبعاً عشان يوصلوا للفكرة دي، أحداث "إيميليا" بتدور بين حقبتين زمنيتين، واحدة قديمة والتانية حديثة، عشان يقدروا يستكشفوا جذور الأزمات النفسية وتداعياتها على العيلة.

غنوة شايفه إن دور صفية تحدي فني كبير ونقلة في مشوارها، لأن الشخصية بتجمع بين التراجيديا والعمق النفسي، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل والمخرج والمنتج، وبشكل خاص شيري عادل.

بعيداً عن "إيميليا"، غنوة محمود مستنية عرض أول تجربة ليها في السينما المصرية في فيلم "شلة ثانوى"، اللي خلصت تصويره ومقرر ينزل السينما قريباً. وفي الفيلم ده، غنوة هي البطولة النسائية الرئيسية في مواجهة تلاتة من أبرز أبطال العمل: بيومي فؤاد، وسيد رجب، وفتحي عبد الوهاب.

تفتكروا غنوة هتقدر تقنعنا بـ "صفية" المكتئبة، ولا هتكون الشخصية تقيلة زيادة عن اللزوم؟