ترفيه

سهير رمزى حسمت أخيراً الجدل عن إشاعة جوازها من النجم عمر الشريف، وأكدت إن الموضوع ده محصلش أصلاً. الحكاية كلها بدأت لما الشريف أعجب بأدائها في فيلم "المذنبون" وطلب يقابلها، وهي استضافته في حفلة في بيتها كان حاضرها فنانين وصحفيين، ومن هنا الناس بدأت تطلع إشاعة إنهم اتجوزوا في السر.

ومش بس كده، سهير نفت تماماً إنها تكون السبب في خلع الفنانة شهيرة للحجاب، وقالت إن شهيرة هي اللي شجعتها في الأول تلبسه، لكن قرار خلعها للحجاب كان عن قناعة شخصية ملوش أي علاقة بسهير.

وبالنسبة لحياتها الشخصية، سهير كشفت إنها اتجوزت لأول مرة وهي عندها 16 سنة من الموسيقار حلمى بكر، وده كان برغبة والدتها عشان تحميها وتجوزها راجل محترم. كمان حكت تفصيلة صادمة عن طفولتها، إنها عاشت لحد سن 13 سنة فاكرة إن شخص تاني هو أبوها، لحد ما والدتها الفنانة درية أحمد قالت لها الحقيقة، وبعدها انتقلت تعيش مع والدها الفعلي في بورسعيد.

سهير وضحت إنها عمرها ما خافت من لقب "مطلقة" ولا انتقادات الناس لعدد جوازاتها، لأنها دايماً كانت بتتجوز في "الحلال" وبتنفصل بكرامة لو الحياة بقت مستحيلة. وأشادت باستقرار جوازها الحالي من رجل الأعمال علاء الشربينى، اللي مستمر بقاله حوالي 25 سنة وقائم على التفاهم والاحتواء.

وعلى سيرة الفن، سهير شنت هجوم على حال السينما المصرية دلوقتي، وشايفة إن المشكلة مش في التكنولوجيا، لكن في ضعف "الورق" وغياب النصوص اللي تحرك الفنان. وانتقدت خناقات النجوم على السوشيال ميديا عشان تصفية حسابات أو مبيعات وهمية، واعتبرت ده دعاية سيئة.

وعن المنافسة بين محمد رمضان وأحمد العوضى، قالت إنها بتحب "جدعنة ابن البلد" في محمد رمضان وشافت له أعمال كتير، أما العوضى فبتشوف إنه لسه في بداية مشواره وشافت له عمل واحد بس لكن موهبته طيبة، واعتبرت نفسها محظوظة إن شهرتها كانت قبل عصر السوشيال ميديا.

تفتكروا مين تاني من نجوم زمان لسه في أسرار مستخبية عن جوازاتهم السرية؟