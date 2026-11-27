ترفيه

ريتال عبد العزيز داخلة تجربة فنية جديدة في فيلم «طه الغريب»، وبتقول إنها سعيدة جداً بالمشاركة في العمل ده، وبالذات كواليس التصوير اللي جمعتها بالفنان حسن الرداد،

الفيلم بيقدم حكاية مختلفة وبياخدنا في إطار رومانسي درامي، ريتال بتأمل إن العمل ينال إعجاب الجمهور لما يشوفوه. والقصة بتدور حول شاب متمسك بذكرى حبيبته، وفجأة بتدخل حياته بنت جديدة بتقلب موازين مشاعره وبتحطه قدام تحولات عاطفية كتير.

العمل ده مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق وبتحمل نفس الاسم «طه الغريب»، ومن إخراج عثمان أبو لبن. وبيشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، وتارا عماد، وخالد الصاوي، وسينتيا خليفة، ونهى عابدين، وفرح عزت.

وبعيداً عن السينما، ريتال بتجهز نفسها عشان تدخل المنافسة في موسم دراما رمضان من خلال عمل مرتقب،

تفتكروا ريتال هتقدر تفرض نفسها في رمضان ولا الفيلم هو اللي هيسندها أكتر؟