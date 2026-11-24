ترفيه

تخيل تكون ابن شقيق واحدة من أكبر أساطير الموسيقى في التاريخ، وعايز تثبت نفسك بعيد عن مجرد "اسم العيلة". ده بالظبط اللي عمله جعفر جاكسون، الممثل والمغني اللي قرر ياخد مخاطرة كبيرة عشان يوصل لدور عمه مايكل جاكسون في فيلم Michael. الحكاية بدأت برسالة صوتية، كانت هي "الفرصة الأخيرة" عشان يخلي الناس تشوفه بجدية وتعرف إنه بيشتغل بجد على موهبته من غير ما حد يطلب منه ده.

عشان نفهم إزاي جعفر قدر يوصل للدور ده، لازم نعرف "الخطة" اللي مشي عليها في رسايله للمنتج جراهام كينج. الموضوع مكنش مجرد ترشيح عادي، لكنه كان عبارة عن خطوات مدروسة في تسجيلات صوتية: أولاً، سجل ريكورد وهو بيغني تهويدة "بيتر بان" اللي كان مايكل بيغنيها، ودي كانت البداية. بعدها، نقل التجربة لمستوى تاني خالص، وسجل ريكورد تاني وكأنه جوه غرفة التسجيل فعلاً وهو بيسجل أغنية "I Can't Help It" من ألبوم "Off the Wall".

الذكاء هنا إن جعفر مكنش بس بيغني، ده كان بيمثل العملية الإبداعية نفسها؛ يعني كان بيكلم نفسه في الريكورد وبياخد قرارات فنية في التلحين. الحركة دي خلت المنتج يشوفه مش بس كمؤدي، لكن كفنان فاهم تفاصيل شغل عمه. والنتيجة كانت مفاجأة سريعة جداً، لأن جعفر استقبل مكالمة تليفونية بعد الرسايل دي، والمنتج كان مستعد يوصله بمدرب تمثيل في اليوم التالي مباشرة، ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية.

فيلم Michael مكنش مجرد تجربة سينمائية، ده تحول لظاهرة تجارية مرعبة. الفيلم بقى أول فيلم سيرة ذاتية في التاريخ يتخطى حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، تحديداً حقق 1.028 مليار دولار. مش بس كده، ده بقى الفيلم الموسيقي المستند لسيرة ذاتية الأعلى تحقيقاً للإيرادات، وصاحب أكبر افتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع في تاريخ الفئة دي عالمياً. حتى الدعاية كانت في حتة تانية، لأن الإعلان التشويقي جاب أكتر من 116 مليون مشاهدة في 24 ساعة بس، وده خلاه أكبر إطلاق دعائي في تاريخ الشركة المنتجة.

الفيلم بيرصد رحلة مايكل جاكسون الفنية من البداية خالص مع فرقة "Jackson 5"، وبعدين مرحلته كمطرب منفرد، لحد ما بقى أشهر نجم موسيقى في العالم، وبيركز على أهم المحطات اللي شكلت نجاحه. الفيلم مجمع كوكبة من النجوم، بجانب جعفر، بنشوف كولمان دومينجو في دور جو جاكسون (والد مايكل)، ونيا لونج في دور كاثرين جاكسون، ولورا هارير في دور سوزان دي باس، ومايلز تيلر في دور المحامي والمستشار القانوني جون برانكا.

من الناحية الفنية، الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا، اللي معروف بأعمال زي "Training Day"، والسيناريو كتبه جون لوجان المرشح للأوسكار تلات مرات. والإنتاج كان بتعاون بين جراهام كينج (منتج Bohemian Rhapsody) وجون برانكا وجون ماكلين. وفي مرحلة الطفولة، جسد الممثل الشاب جوليانو كرو فالدي شخصية مايكل، عشان تكتمل الصورة من البداية للنهاية.

بصراحة، إنك تدخل مخاطرة الريكوردات الصوتية وتتحول لبطل فيلم بمليار دولار دي حركة "برنس"، والفيلم أثبت إن العالم لسه مهتم جداً بسيرة ملك البوب.

تفتكروا جعفر قدر يوصل لروح مايكل جاكسون في التمثيل والغناء ولا الاسم هو اللي ساعده؟