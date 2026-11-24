ترفيه

بسمة داود بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب باردة"، اللي كان اسمه في الأول «بعد منتصف الليل» قبل ما يستقروا على الاسم الجديد. بسمة انضمت لأسرة العمل اللي بدأت تصوير أول مشاهدها يوم الجمعة الماضي، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل من نوعية الـ 15 حلقة، وبيصنف كـ "سايكو دراما" وتشويق اجتماعي. الحكاية كلها بتدور في إطار من الصراعات والأزمات اللي مش بتخلص بين الشخصيات الرئيسية، مع علاقات متشابكة ومواقف بتخلي الأبطال في تحديات صعبة ومثيرة.

كاست المسلسل تقيل جداً، وبيشارك في البطولة طارق لطفي، غادة عادل، أحمد رزق، فيفي عبده، بسمة داود، إنجي كيوان، خالد كمال، جوري بكر، وأحمد فؤاد سليم، بجانب مجموعة تانية من الفنانين. العمل ده من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد جبه، وإنتاج أحمد الجنايني، وهيتعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

كانت بسمة داود قد شاركت في رمضان 2026 في مسلسل "أب ولكن" اللي شاركت بيه في رمضان 2026، وكانت مقدمة فيه شخصية "نادية"، دكتورة النساء والتوليد وأخت "نبيلة" (هاجر أحمد). في المسلسل ده، شهدت شخصيتها تطورات إنسانية وهي بتساعد "أدهم" (محمد فراج) في رحلة تعافيه من الإدمان وبتقف جنبه، ده غير علاقتها ببنت أختها "نور".

يا ترى "حرب باردة" هيكون بمستوى التشويق اللي بيوعد بيه ولا هيكون مجرد خناقات عائلية عادية؟