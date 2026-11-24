ترفيه

خالد محمود داخل في خناقات مسلسل "سلطان الديب" اللي هيتعرض في رمضان 2027، وهيقدم فيه دور والد هدى الإتربي. المسلسل لسه في مرحلة التحضيرات عشان يبدأوا تصوير، وهيكون فيه مشاهد بتجمع خالد وهدى سوا في سياق الدراما.

المسلسل بطولة أحمد العوضي اللي هيقدم شخصيتي الأب والابن في نفس العمل. الحكاية بتدور في إطار شعبي فيه تشويق وإثارة، وبتركز على شخصية سلطان الديب اللي بيلاقي نفسه في نص صراعات عائلية معقدة وخلافات قديمة بين أفراد العيلة.

الدراما بتسخن أكتر لما والدة سلطان تتجوز بعد وفاة والده من راجل عيلته في خصومة قديمة مع عيلة الديب، وده اللي بيخلي سلطان يدخل في مواجهات مع أخوه غير الشقيق، وطبعاً الصراعات دي بتوصل لعالم تجارة المخدرات.

العمل ده من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وبيضم قائمة طويلة من الفنانين زي سوسن بدر، ورانيا يوسف، ويارا السكري، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وعماد زيادة، وأحمد فهيم، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وميدو عادل، وعمر الشناوي، ومعتز هشام، ودعاء حكم، ولجين خليفة.

تفتكروا العوضي هيعرف يفرق بين شخصية الأب والابن ولا هنحس إنهم واحد؟