ترفيه

لميس الحديدي قررت تدي رأيها في ألبوم «ماذا ولو» الجديد للديفا سميرة سعيد، وشايفة إن العمل ده عبارة عن تحدي لكل حاجة تقليدية، سواء في الألحان أو الكلمات أو حتى الصورة، وقدرت سميرة سعيد من خلاله تقدم رؤية موسيقية مختلفة تماماً.

في برنامج «الصورة» على قناة النهار، قالت لميس إن سميرة سعيد أثبتت قدرتها على تقديم موسيقى متطورة بتجمع بين الشجن والفرح والإيقاع، وإن الألبوم بيقدم موسيقى عصرية وبيركز على الابتعاد عن تناول الأفكار والكلمات بالطريقة المعتادة. ووضحت إن المشاعر ممكن تفضل واحدة، بس الاختلاف الحقيقي في طريقة التعبير عنها، لأن سميرة سعيد مأكتفتش بموضوعات الحب والحزن التقليدية، لكنها غيرت زاوية التناول والتعبير بصورة جديدة.

حتى أغنية «ماذا ولو» نفسها، لميس الحديدي شافت إنها بتعكس التوجه المختلف ده، لأنها مروحتش لفكرة «ماذا ولو رجعنا» ، لكنها خلت التصور يروح لـ «ماذا ولو العالم كله اتغير»، وده اللي غير الفكرة بالكامل وخلاها تمشي في مسار مختلف عن الطرح التقليدي.

أما بالنسبة للجانب البصري، فـ لميس وصفت سميرة سعيد بأنها كانت جريئة جداً في فيديوهات الألبوم، وقدمت إطلالات غير مألوفة، زي ظهورها بباروكة بتغطي عينيها، وفي مرة تانية ظهرت بلوك كأنها كائن فضائي جاي من عالم تاني.

في النهاية، لميس الحديدي أكدت إن سميرة سعيد بتتحدى نفسها والتقليدية في كل تفصيلة في الألبوم، وده عمل يليق بتاريخها الفني وبيرسم قدرتها على التجدد وتقديم رؤى وأفكار مختلفة.

بصراحة، حوار الكائن الفضائي ده محتاجين نشوفه عشان نصدق، تفتكروا مين تاني من المطربين يقدر يغامر باللوك كدة؟