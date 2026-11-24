ترفيه

كريم فهمي بدأ فعلياً تصوير أولى مشاهده في مسلسل «تمكين» المقرر عرضه في رمضان 2027. فهمي انضم للعمل بعد ما اعتذر عصام عمر عن المشاركة، عشان مرتبط بأعمال فنية تانية، من بينها فيلم اسمه «بيتزا».

الحكاية بدأت لما مصدر مقرب من عصام عمر قال إنه كان عايز يمثل في «تمكين» ووافق مبدئياً، بس اتفاجئ إن شركة إنتاج فيلم «بيتزا» حددت ميعاد التصوير في ديسمبر الجاي، وده طبعاً تعارض مع مواعيد المسلسل. وبما إن عصام كان موقع عقده لفيلم «بيتزا» الأول، فضل يلتزم بكلمته واعتذر عن المسلسل، وهنا جه دور كريم فهمي عشان يسد الفراغ.

المسلسل ده عبارة عن تجمع ضخم للنجوم، لأن الكاست فيه أسماء تقيلة زي عمرو سعد وياسمين صبري، وميرفت أمين، وخالد الصاوي، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، وماجد المصري، وطارق لطفي، وخالد أنور، ونيللي كريم، وكمال أبو رية، وريم سامي، وإدوارد، وأشرف زكي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، ومحمود عبد المغني، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد فهيم، وسارة نخلة، وعلاء عرفة، وإيهاب فهمي، وعماد زيادة، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، ومجدي بدر.

محمد سامي هو اللي ماسك التأليف والإخراج، والإنتاج لشركة سينرجي. سامي خلص فعلاً تصوير مشاهد خارجية في وسط البلد بالقاهرة مع عمرو سعد وأحمد زاهر، اللي بيعملوا دور ضباط في الأمن الوطني، والتصوير ده أخد يومين. بعدها الفريق نقل لمناطق زراعية وصوروا هناك لمدة تلات أيام، وعلى المخرج إنه يكمل تصوير المشاهد الداخلية في الديكورات الرئيسية اللي اتجهزت في أحد استوديوهات القاهرة.

يا ترى زحمة النجوم دي كلها في مسلسل واحد هتطلع نتيجة مبهرة ولا هتسحلنا في تفاصيل كتير؟