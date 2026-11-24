ترفيه

جهزوا المناديل والـ mood الرومانسي، لأن أنغام رايحة أبو ظبي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 عشان تقابل جمهورها في ليلة طربية من اللي قلبنا بيحبها. الحفلة هتكون على مسرح Space42 Arena، وهتغني فيها مجموعة من أشهر أغانيها اللي علمت معانا طول مشوارها الفني.

بصراحة، أنغام دايمًا بتعرف تختار الأغاني اللي بتلمسنا، ومن أشهر أغانيها اللي ارتبط بيها الجمهور "سيدي وصالك" و"عمري معاك" و"أكتبلك تعهد"، وطبعًا "حالة خاصة جدًا" و"أساميك الكتيرة" و"هو أنت مين".

خلينا نتفق إن أنغام قدرت تحجز مكانة خاصة جدًا في قلوبنا في مصر والعالم العربي بفضل صوتها الطربي وإحساسها اللي ملوش حل، وقدرت تتنقل بذكاء بين الأغاني الرومانسية والطربية من غير ما تفقد هويتها الغنائية المميزة.

تفتكروا إيه أكتر أغنية لأنغام لازم تغنيها في الحفلة دي؟