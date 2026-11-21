ترفيه

المخرج الألماني رالف بليجر، اللي جه مصر عشان يشارك بفيلمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حكى عن كواليس اكتشافه لموسيقى محمد عبد الوهاب وإنه حب ألحانه من أول لحظة سمعها فيها.

رالف بليجر كشف في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلى" إن دراسته الأكاديمية لعلم الموسيقى كانت مركزة على التراث الغربي، وعشان كده مكنش يعرف عبد الوهاب، رغم إنه كان عارف أسماء زي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز، بس مكنش يعرف مين الملحن اللي ورا المزيكا دي.

البداية كانت "صدفة" في رحلة للبنان مع صديق لبناني، لما زاروا مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت، وهناك أهداه طفل فلسطيني أسطوانة (CD)، ولما شغلها في العربية وهو بيتحرك في لبنان، اكتشف إن دي ألحان محمد عبد الوهاب. بليجر وصف تأثير الموسيقى عليه في اللحظة دي بأنها كانت قوية جداً، لأنها ارتبطت بالمناظر الطبيعية اللي شافها في الرحلة، من جبال سهل البقاع اللي متغطية بالتلج لحد معابد بعلبك، وقال إن الألحان دي ارتبطت بقلبه والمشهد.

رالف بليجر شايف إن عبقرية عبد الوهاب في إنه بيعرف يعمل توازن بين البساطة والتعقيد بحيث يوصل للقلب مباشرة، وضرب مثال على ده بأغنيتي «أنا لك على طول» و«لا مش أنا اللي أبكي».

وعن عرض فيلمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بليجر قال إنه كان حاسس بشوية شك إنه مخرج ألماني بيقدم فيلم عن "أيقونة مصرية"، بس اتفاجئ بتفاعل الجمهور المصري اللي خلاه يحس بتواضع عميق، خاصة لما شافهم بيغنوا مع الموسيقى وفي ناس دمعت عيونها أو صفقت أثناء الأداء، واعتبر إن رد الفعل ده هو أفضل مجاملة ممكن ياخدها.