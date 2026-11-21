ترفيه

بدأ تصوير مسلسل "حرب باردة"، استعدادًا للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2027. المؤلف محمد سيد بشير أعلن الخبر ونشر صور من الكواليس على حسابه في إنستجرام، وكتب: "من توكل على الله فهو حسبه ووكيله".

المسلسل بيجمع في بطولته غادة عادل، طارق لطفي، وأحمد رزق، وبشاركهم في العمل فيفي عبده، خالد كمال، جوري بكر وبسمة داود. المسلسل كان اسمه في الأول "نص نص الليل" بس تم تغييره لـ "حرب باردة". العمل من إخراج أحمد جبة، وإنتاج أحمد الجنايني والمنتج رامي أحمد، وتأليف محمد سيد بشير.

وبالنسبة لمحمد سيد بشير، فهو شغال في كذا حاجة دلوقتي؛ بيجهز لفيلم "العارف 2" مع أحمد عز، وفيلم "نمبر وان" بطولة محمد رمضان. وآخر حاجة عملها كانت مسلسل "الست موناليزا" اللي كان في رمضان 2026 وبطولته مي عمر.

بصراحة، اختيار غادة عادل وطارق لطفي مع بعض في عمل واحد فكرة قوية، والاسم الجديد "حرب باردة" أحلى بكتير من "نص نص الليل" اللي كان تحسه اسم مسلسل إذاعي قديم. تفتكروا الكيميا بينهم هتكون عاملة ازاي على الشاشة؟