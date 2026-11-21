ترفيه

فرح فريدة عوض، بنتا الفنانة رانيا فريد شوقي، كان حالة من السعادة والرقص، خصوصاً لما الفنان أحمد سعد قدم فقرة غنائية ولعت الأجواء وحمست كل اللي حضروا.

السوشيال ميديا اتقلبت بفيديو نشره الفنان محمد جمعة على «فيسبوك»، ظهر فيه مع نيرمين الفقي وصابرين ورانيا فريد شوقي على أغنية «إيه اليوم الحلو ده» لأحمد سعد. بصراحة، الطاقة في الفيديو كانت عالية جداً وتعكس أجواء البهجة التي سيطرت على الحفل.

الفرح مكنش مجرد حفلة عادية، ده كان تجمّع لـ «تقال» الوسط الفني؛ ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين كانوا موجودين، ومعاهم نبيلة عبيد وماجدة زكي ودنيا عبد العزيز، وكلهم حرصوا يشاركونا فرحة العروسة وأسرتها.

ومش بس الفنانات، الحفل شهد كمان حضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، بالإضافة للإعلامية بوسي شلبي. بجد كانت ليلة مجمعة نجوم كتير من الوسط الفني في مكان واحد، وده اللي خلى الأجواء مميزة ومبهجة.

تفتكروا مين فيهم اللي رقصها كان أحلى في الفيديو؟