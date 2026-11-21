ترفيه

نجوى إبراهيم أثارت حالة من الجدل بتصريحاتها عن مسؤولية الإنجاب والقدرة المادية على تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وأكدت ضرورة التفكير كويس قبل اتخاذ قرار إنجاب عدد كبير من الأطفال.

وفي تصريحات تلفزيونية، سألت نجوى إبراهيم: «ليه تجيب 6 أطفال وإنت مش قادر توفر احتياجاتهم؟»، ووضحت إن تربية الأبناء مش مجرد إنجاب، لكنها تتطلب توفير متطلبات الحياة والرعاية اللازمة ليهم.

واستشهدت بالآية القرآنية: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا»، عشان تؤكد وجهة نظرها إن القدرة على توفير الاحتياجات المعيشية لازم تكون ضمن الاعتبارات الأساسية قبل قرار الإنجاب، وده اللي خلى الموضوع يتحول لنقاش واسع عن تنظيم الأسرة والمسؤولية الأبوية.

بعيداً عن الفلوس، نجوى إبراهيم حذرت من خطورة توبيخ الأبناء وإهانتهم قدام الناس، وشايفة إن أسلوب التربية لازم يقوم على الاحترام والتوجيه، من غير تقليل من شأن الطفل أو إحراجه أمام المحيطين به.

وقالت إنه مش صح الأب أو الأم يهينوا ابنهم أثناء التربية قدام أي شخص، لأن التعامل ده ممكن يسيب آثار نفسية سلبية عند الطفل، ويؤثر على علاقته بوالديه في المستقبل. وشددت في النهاية على أهمية مراعاة مشاعر الأبناء والحفاظ على كرامتهم، حتى في وقت الخطأ أو العقاب.

تفتكروا فعلاً الماديات هي أهم حاجة قبل التفكير في الخلفة، ولا الرزق بييجي مع الأطفال؟