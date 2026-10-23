كل اللي محتاج تعرفه عن افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 34

ترفيه

مهرجان الموسيقى العربية رجع بدورة جديدة بدأت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر على المسرح الكبير، وبإدارة المايسترو الدكتور محمد الموجي ورئاسة الدكتور رضا الوكيل، وبحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة ورئيس الأوبرا والمهرجان. المهرجان مكمل معانا لحد 30 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة (الكبير والصغير ومعهد الموسيقى العربية) ومسرح سيد درويش في الإسكندرية.

إزاي مشي حفل الافتتاح ومين اللي اتكرم؟

الافتتاح اللي أخرجه مهدي السيد وقدمته جاسمين طه، مشي بخطوات محددة: بدأ بالسلام الوطني، وبعدها كلمات لوزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ورئيس الأوبرا والمهرجان، ومدير المهرجان والمؤتمر. بعدها بدأت مراسم التكريم اللي شملت هاني شاكر، ومعاه 9 شخصيات تانية هم: الدكتور عصام الجودر من البحرين، والموسيقار مختار السيد (الراحل)، والدكتور سمير رشاد، ومحمد فودة، ومحمد هلال (الراحل)، والدكتورة إيناس جلال الدين، والشاعر رضا أمين (الراحل)، ووليد حيدر، وطارق فؤاد.

الحفل كان فيه كمان فيلمين تسجلين عن عمالقة الفن المصري وهاني شاكر من إخراج سامر ماضي. وبالنسبة للفقرات الغنائية، نيفين رجب قدمت أغنية جديدة لأول مرة بعنوان "فيه ناس تغيب" من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان إهداء لهاني شاكر. كمان مجموعة من المطربين بقيادة المايسترو أحمد عاطف غنوا أعمال لهاني شاكر زي الحلم الجميل ولو بتحب حقيقي ونسيانك صعب أكيد وغيرهم، وشارك فيهم أشرف وليد ومحمد طارق وأحمد عصام وأحمد سعيد وياسر سعيد ومحمد الخولي وأحمد عفت وأحمد صبري وأحمد حسن ومحمد حسن. الحفل ختم بفقرات لمحمد شاهين اللي غنى ياريتك معايا، وأنوشكا أنا قلبي ليك، والنجمة نادية مصطفى مشتريكى وكده برضوا يا قمر.

تفاصيل الدورة والفعاليات الجاية

الدورة دي ضخمة بجد، لأنها بتضم 24 حفلاً بمشاركة 91 فناناً، منهم علي الحجار، مدحت صالح، نيفين رجب، محمد شاهين، أنوشكا، نادية مصطفى، أمل غربي من تونس، ووليد توفيق من لبنان.

ولو مهتمين بالجانب التحليلي، فيه ندوة ثقافية عن مسيرة الفنان الراحل هاني شاكر يوم الجمعة 23 أكتوبر الساعة 5 مساءً على المسرح الصغير، من إعداد فوزي إبراهيم. الندوة هيشارك فيها المايسترو حسن فكري، وصلاح الشرنوبي، ومحمد ضياء، وعماد حسن، ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتورة إيناس جلال الدين، والمنتج طارق عبد الله، والمنتج خضر عكنان من لبنان.

يا ترى مين أكتر فنان متحمسين تسمعوه في حفلات المهرجان المرة دي؟