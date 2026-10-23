غادة رجب هتنور دار الأوبرا الليلة في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

غادة رجب هتقف الليلة، الجمعة 23 أكتوبر 2026، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عشان تحيي حفل ضمن الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. الحفلة هتبدأ الساعة ثمانية بالليل، ومش هتكون لوحدها، لأن المطرب الأردني طارق الفقيه هيشاركها الأمسية، ومعاهم نجوم دار الأوبرا رحاب مطاوع وهند النحاس ووليد حيدر، والكل هيكون بمصاحبة الفرقة الموسيقية اللي بيقودها المايسترو أحمد عامر.

غادة رجب ناوية تدلع جمهورها في المهرجان بحفلين، الأول هو اللي هيتم الليلة في القاهرة، والثاني هيكون على مسرح سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية. الفنانة عبرت عن سعادتها إنها هترجع تقابل جمهورها في الحدث ده، وشكرت إدارة دار الأوبرا المصرية على مجهوداتهم في تنظيم الدورة دي.

المهرجان شغال من 20 أكتوبر ومستمر لحد 30 أكتوبر، وحفلاته متوزعة بين القاهرة والإسكندرية بمشاركة نجوم كتير من مصر والوطن العربي. الدورة دي ليها طعم خاص لأنها مهداة لروح الفنان الراحل هاني شاكر، وبتركز على مسيرته الغنائية من خلال برنامج فني فيه 24 حفل بيشارك فيها 91 فنان.

وانطلقت يوم الثلاثاء ليلة فنية خاصة لتكريم هاني شاكر تحت إشراف رضا الوكيل رئيس المهرجان ومحمد الموجي مديره، وشارك فيها نجوم من الأوبرا زي أشرف وليد، ومحمد طارق، وأحمد عصام، وأحمد سعيد، وياسر سعيد، ومحمد الخولي، وأحمد عفت، وأحمد سمير، وأحمد حسن، ومحمد حسن، بقيادة المايسترو أحمد عاطف. الحفلة شهدت كمان وجود ضيوف شرف زي نيفين رجب، ومحمد شاهين، وأنوشكا، ونادية مصطفى.

أما باقي البرنامج الفني للدورة ففيه أسماء تقيلة زي علي الحجار، ومدحت صالح، وأمل غربي من تونس، ووليد توفيق من لبنان، مع مجموعة تانية من الفنانين المشاركين.

تفتكروا غادة رجب هتفاجئنا بإيه في أغانيها الليلة؟