خناقات وأكشن ومهمات إنقاذ.. ملامح مسلسلات رمضان 2027

ترفيه

رمضان 2027 شكله هيكون موسم ضرب نار، لأن أغلب الأعمال اللي بدأت تظهر في الخريطة بتلعب على وتر الإثارة والأكشن والتشويق. التنوع المرة دي واضح، مابين صراعات العائلات في الحارات الشعبية، ومواجهات أمنية ووطنية، وصولاً لقصص إنسانية في مهام إنقاذ صعبة، وده بيخلي المنافسة بين النجوم قوية جداً من دلوقتي.

أحمد العوضي داخل الموسم بمسلسل "سلطان الديب"، والعمل ده بالذات رايح لمنطقة الدراما الشعبية اللي مليانة أكشن وتشويق. الحكاية بتدور حول صراعات اجتماعية وعائلية معقدة، والعلاقات بين الشخصيات فيها تشابك كبير. المثير في الموضوع إن العوضي هيقدم شخصيتين في مسلسل واحد، وهما "سلطان الديب" و"الديب الكبير". العمل ده بيجمعه تاني مع المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، وبيشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم زي رانيا يوسف وسوسن بدر ويارا السكري وهدى الإتربي ولجين خليفة ومحمود عبد المغني، والأحداث هتتصاعد فيها المواجهات مع تطور القصة.

مهام إنقاذ وأسرار وطنية

عمرو يوسف بيشارك في مسلسل "180"، اللي بيسلط الضوء على عالم فرق الإنقاذ والدفاع المدني. المسلسل بيركز على المخاطر والتحديات اللي بيواجهها أفراد الفرق دي وهم بيتعاملوا مع الحوادث والمواقف الطارئة، وبيجمع بين التشويق والمواقف الإنسانية اللي بتظهر في لحظات إنقاذ الأرواح اللي بتحتاج سرعة استجابة عالية. المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد حجاب وإخراج أحمد ماجد المصري.

أما الأعمال الوطنية، ففيها مسلسل "الاختيار 4" اللي بيجمع توليفة نجوم تقيلة زي عمرو سعد وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي ومحمود عبد المغني وإدوارد، وتحت إخراج محمد سامي. المشروع ده من المتوقع إنه يتناول أحداث ومواجهات ذات طابع أمني.

عودة يوسف الشريف ومفاجآت السقا وعمرو سعد

يوسف الشريف بيرجع في رمضان 2027 بمسلسل "التراب"، وهو عمل بينتمي لنوعية الإثارة والتشويق. يوسف راجع تاني للتعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج أحمد نادر جلال، والمسلسل من إنتاج مها سليم.

من ناحية تانية، أحمد السقا موجود في الصورة بمسلسل "كتف في كتف" بمشاركة أحمد غزي، وده عمل دراما شعبية مليانة أكشن وإثارة.

أما عمرو سعد، فبيظهر اسمه كمان في مسلسل "تمكين" اللي بيجمعه بالفنانة ياسمين صبري في تعاون جديد. المسلسل ده من إخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسي، ومكون من 30 حلقة. القصة بتدور حول كواليس وثقافة الفترة الزمنية الحساسة اللي جت بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، والعمل بيعتمد بالكامل على شخصيات ووقائع حقيقية أثرت في الحقبة دي وعاصرت تحولاتها، عشان يقدم معالجة درامية وموثقة للتحديات اللي شهدها المجتمع المصري في وقت السعي للاستقرار.

طبعاً لسه الخريطة مفتوحة وأي حاجة ممكن تتغير، وفي إعلانات تانية جاية في الطريق بخصوص تصوير الأعمال واستكمال التعاقدات، وده اللي هيحدد شكل المنافسة النهائي بين مسلسلات الأكشن والدراما الشعبية.

تفتكروا مين اللي هيسيطر على الريموت السنة دي؟