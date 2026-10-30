بشرى وعمر حسن يوسف في «طوارئ».. وإجازة مفاجئة من الجونة

ترفيه

الفنانة بشرى بتستعد لبدء تصوير مسلسلها الجديد «طوارئ» في الفترة المقبلة، وهتشارك في البطولة مع الفنان عمر حسن يوسف. العمل من تأليف محمد مهاود وإخراج إبراهيم العوام.

وبعيداً عن الشغل، بشرى نشرت تعليقاً عبر حسابها على إنستجرام أعلنت فيه عدم حضورها مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، وقالت إن السنة دي إجازة من المهرجان.

بصراحة بشرى عندها حق، أحياناً الروقان والهدوء بيبقوا أهم من أي ريد كاربت، خصوصاً لو داخلة على تصوير عمل جديد.