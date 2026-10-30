هدى الإتربي وبوثينة.. حب وصراعات في سلطان الديب رمضان 2027

ترفيه

هدى الإتربي قررت تكشف لنا تفاصيل دورها في مسلسل «سلطان الديب» اللي هيتعرض في رمضان 2027. هدى هتجسد شخصية «بوثينة»، حبيبة سلطان، وبتقول إن قصة الحب دي هتدخل ضمن الصراعات، لأنها هتكون جزء من الصراعات اللي هتحصل في الأحداث. وبصراحة، فكرة إن العمل «مختلف ومميز» زي ما هي وصفته بتخلينا نتحمس نشوف الكيميا بينها وبين فريق العمل هتكون عاملة إزاي.

أما بالنسبة لأحمد العوضي، فدي المرة الثالثة اللي بيجتمع فيها مع هدى في عمل واحد. وطبعاً هدى عبرت عن سعادتها الكبيرة بتجديد التعاون ده، وبتتمنى إن المسلسل يعجب الجمهور لما ينزل.

وبعيداً عن التمثيل، هدى فتحت لنا سيرة «الجمال والرشاقة» والسر طلع أبسط مما نتخيل؛ الموضوع كله عبارة عن راحة بعد ساعات الشغل الطويلة والمجهود الكبير، وبتحاول دايماً تهتم بنفسها وتبسط الأمور وتبعد عن الضغوط على قد ما تقدر، .

وطموح هدى مش واقف عند حدود الدراما المصرية بس، لأنها صرحت إنها تتمنى تقدم أعمال متنوعة وتجرب تمثل في دول عربية مختلفة، ومش بس كده، دي عينها كمان على الأعمال التركية عشان تقدر تقدم شخصيات مختلفة.