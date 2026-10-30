جريمة في الزمالك تكتسح التريند وتدخل قائمة الأكثر مشاهدة في ساعات

ترفيه

مش طبيعي السرعة دي! حكاية "جريمة في الزمالك"، اللي هي جزء من مسلسل القصة الكاملة، قدرت تدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر في ظرف ساعات قليلة من طرحها.

الحكاية ما اكتفتش بالدخول للقائمة وبس، دي نطت للمركز الثالث من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد.

العمل ده من بطولة صبا مبارك ومحمد علي رزق وأحمد بهاء، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبدالتواب.

الفكرة إن الحكاية دي جزء من مشروع درامي بيحول قضايا حقيقية لدراما، وده اللي حصل قبل كده في حكاية "ما لم يُحكَ عن بني مزار" اللي اتعرضت في 3 حلقات مرة واحدة وناقشت قضية مشهورة شغلت الناس لسنين بتفاصيلها ورواياتها الكتير.

مسلسل "القصة الكاملة" كله معتمد على ملفات وقضايا حقيقية من المحاكم المصرية، وهي نفس القضايا اللي سبق إن تناولها صانع المحتوى والمخرج سامح سند في برنامجه "القصة الكاملة" على السوشيال ميديا، وبعد كده اتحول عدد من الوقائع دي لأعمال درامية بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري.

تفتكروا الحكاية دي هتفضل في التوب 3 ولا فيه مسلسل تاني هيسحب البساط؟