أنوشكا عن مسؤولية لقب فنان مصري: صفّي نيتك وربنا بيكرم

ترفيه

الفنانة أنوشكا شايفة إن لقب "فنان مصري" مش مجرد كلمة، ده لقب له قيمة كبيرة ومسؤولية ضخمة، وبتحاول طول الوقت تكون قد المسؤولية دي.

وأنوشكا بتقول دايماً إن الواحد يمشي في طريقه و"يرمي توكاله على الله، ويصفي نيته وربنا بيكرم".

وعن نشاطاتها الفنية، أنوشكا عبرت عن سعادتها بمشاركتها في الدورة 34 لمهرجان الموسيقى العربية، وقالت إن كان فيه شوية عوائق في الأول بس الحمد لله اتحلت وبقى فيه جدول ومواعيد محددة للحفلات.

الفنانة كشفت كمان إن اهتمامها حالياً رايح للغناء بشكل كبير جداً، وبالفعل سجلت بعض الأغاني بس بعدين صرفوا النظر عن طرحها، وكانت عملت حفل في يونيو الماضي. وأكدت إنها مش بتحدد القرارات دي لوحدها، لكن بيبقى فيه فريق عمل كامل بيفكروا مع بعض.

مهرجان السنة دي شايل اسم هاني شاكر، وأنوشكا قالت إن الجمهور والفنان لما بيتقابلوا في مكان واحد بيبقى فيه حاجة مميزة وإنها لما بتطلع على المسرح بتدفى بالناس. الحفلة هتجمعها مع الفنانة نادية مصطفى، ومجموعة من نجوم دار الأوبرا زي نيفين رجب ومحمد شاهين، والافتتاح هيكون مع المايسترو أحمد عاطف.