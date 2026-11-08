رامي صبري في الكويت يوم 24 ديسمبر

ترفيه

رامي صبري بيستعد حالياً لحفلة في الكويت يوم 24 ديسمبر، وهيقدم فيها باقة من أشهر أغانيه، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "القمر"، وده ضمن سلسلة حفلات بيحييها نجوم الطرب في الدول العربية.

وعلى سيرة "القمر"، رامي لسه منزل الألبوم ده على يوتيوب ومنصات المزيكا المختلفة، وكان واضح إنه عايز يرضي كل الأذواق بتنوع كبير في الموسيقى ونوعيات الأغاني، وتعاون فيه مع مجموعة من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي.

الألبوم فيه 13 أغنية، منها "بفرحك وانت تزعلني" و"إسمعيني" و"أنا مالي بيك".

ومن أغانيه كمان "القمر" و"يا بختى بيه" و"فلته" و"لسه باقى عليك".

وفي الآخر "خليكي هنا" و"موسم الـ summer"، وختمها بأغنية "مش بنساك".

تفتكروا إيه أكتر أغنية من الألبوم ده هتكسر الدنيا في حفلة الكويت؟